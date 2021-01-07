الداخلية تُحذر مُجددا المخالفين لإجراء حظر الجولان

دعت وزارة الدّاخليّة في بلاغ لها اليوم الخميس، عموم المواطنين إلى احترام توقيت انطلاق حظر الجولان بكل دقة (من الساعة الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا من اليوم الموالي)، مؤكدة أنّ وحداتها ستواصل التّطبيق الجدّي للتّراتيب الجاري بها العمل في هذا الخصوص على كلّ المخالفين.

كما أكدت الوزارة أنها تعول على تفهّم وتعاون المواطنين في دعم مجهودات الوحدات الأمنية في الحفاظ على الصحة العامة والتوقي من العدوى السريعة لهذه الجائحة.

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