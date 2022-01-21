الداخلية تُحذّر من ضباب كثيف يحجب الرّؤية بهذه الطريق

أعلنت الإدارة العامّة للحرس الوطني في بلاغ لها صباح اليوم الجمعة، عن وجود ضباب كثيف يحجب الرّؤية بالطّريق السّيّارة أ3 (تونس/ بوسالم) من الكلم 66 وادي الزّرقاء إلى الكلم 120 بوسالم.

ودعت إدارة الحرس مستعملي الطّريق إلى أخذ الاحتياطات اللاّزمة وترك مسافة الأمان والتّعديل من السّرعة مع استعمال الأضواء أثناء التّنقّل والتّقيّد بقواعد السّير والجولان.

ويمكن الاتّصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التّالية : 71.960.448 – 71.963.512.

كما يمكن الاتّصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرّقم المجّاني 193.

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