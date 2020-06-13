الداخلية تُعلن العثور على طفلة مجهولة الهويّة

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم السبت، العثور على طفلة مجهولة الهويّة صبيحة يوم أمس الجمعة 12 جوان 2020 بمدخل محطة النقل البري للشمال بباب عليوة.
ودعت الوزارة كل من لديه أية معلومات بخصوصها الاتصال بالأرقام الهاتفية التالية:
71.341.666
71.571.264
71.566.977
أو التقدم مباشرة إلى مقر الإدارة الفرعية للوقاية الإجتماعية بإدارة الشرطة العدلية الكائن مقرها بالطابق الأول بشارع 09 أفريل القصبة تونس العاصمة.
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