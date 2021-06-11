الداخلية تُعلن ايقاف الأعوان المسؤولين عن سحل وضرب طفل بسيدي حسين عن العمل

أدانت وزارة الداخليّة في بلاغ لها اليوم الجمعة، التّصرفات التي بدرت من أعوان أمن واعتداءهم على مواطن، مؤكدة أنّها تتعارض مع توجّهاتها العامّة الرّامية إلى التّمسّك بمبادئ الأمن الجمهوري الهادف إلى إحداث التّوازن بين الحفاظ على الأمن العامّ ومبادئ حقوق الإنسان.

كما أعلنت الوزارة أنّ الإجراءات المتعلّقة بالتّحقيق المباشر في الغرض من طرف التّفقديّة العامّة للأمن الوطني جارية، حيث تمّ ايقاف الأعوان المسؤولين عن هذه التجّاوزات عن العمل.

هذا وأكدت وزارة الدّاخليّة أنّ مصالحها ستواصل العمل على الارتقاء بأداء منظوريها من خلال دعم الجانب التّكويني بما يمكّن الأعوان والاطارات من القيام بمهامّهم على الوجه الأكمل استجابة لمفهوم الأمن الجمهوري حتّى يكون في خدمة المواطن.

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