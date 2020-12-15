الداخلية تُعلن عن ضياع 3 أطفال

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، عن ضياع 3 أطفال.

- طفلة تُدعى « مريم بنت عادل نصر الله »، تونسية مولودة خلال سنة 2005، غادرت منزل عائلتها الكائن بجهة المروج 04 من ولاية بنعروس إلى وجهة غير معلومة منذ يوم 10 ديسمبر 2020.

- طفلة تُدعى « ريهام بنت منصف سالمي »، تونسية مولودة خلال سنة 2006، غادرت منزل عائلتها الكائن بجهة المروج 04 من ولاية بنعروس إلى وجهة غير معلومة منذ يوم 10 ديسمبر 2020.

- طفل يدعى « محمد رياض السعيدي » تونسي مولود خلال سنة 2003، غادر منزل عائلته الكائن بجهة المروج 04 من ولاية بنعروس إلى وجهة غير معلومة منذ يوم 10 ديسمبر 2020.

ودعت الوزارة كُل من لديه أية معلومات إلى الاتصال بالأرقام الهاتفيّة التالية:

71.341.666

71.571.264

71.566.977

أو يتقدّم مُباشرةً إلى مقرّ الإدارة الفرعيّة للوقاية الاجتماعيّة بإدارة الشرطة العدلية بشارع 09 أفريل القصبة تونس العاصمة.

كلمات البحث :أطفال;الداخلية;ضياع