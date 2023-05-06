الداخلية: حجز كميات هامّة من الشماريخ ومواد صلبة وعجلات مطاطيّة بمحيط ملعب رادس

أعلنت وزارة الدّاخليّة في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أن مصالحها الأمنيّة تولت اليوم 06 ماي 2023 حجز كميات هامّة من الشماريخ بمختلف أنواعها (كان من المُزمع استعمالها أثناء المقابلة الرياضيّة التي ستجرى غدا بملعب حمادي العقربي برادس) ومواد صلبة وعجلات مطاطيّة بمحيط الملعب المذكور، وقد تمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة بالتنسيق مع النيابة العموميّة.

وأكدت وزارة الداخلية، أنه بناءً على ما تقدّم وحفاظا على سلامة الجماهير الرّياضيّة سيتمّ اتخاذ جملة من التدابير تتمثل أبرزها في:

- تشديد المراقبة الترتيبيّة على جميع وسائل النقل المتجهة نحو الملعب.

- السّماح فقط بإدخال قوارير المياه والمشروبات الغازيّة صغيرة الحجم مع نزع أغطيتها.

هذا وأهابت الوزارة بالجميع بضرورة الحفاظ على الأجواء الإحتفاليّة واحترام القانون.

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