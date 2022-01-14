الداخلية: حجز 136 ألف دينار كانت ستوزع للقيام بأعمال شغب وتخريب

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنها مصالحها قامت باتّخاذ التدّابير والإجراءات اللاّزمة عبر تركيز نقاط تفتيش ومراقبة وحواجز فاصلة مع تأمين الانسياب المروري للعربات والمرور العادي للمترجّلين لضمان سلامة المواطنين وحفاظا على الممتلكات العامّة والخاصّة.

وكشفت الوزارة بأن الوحدات الأمنيّة تمكنت من حجز مبالغ ماليّة مجهولة المصدر لدى 06 أشخاص، حيث تمكّنت وحدات الحرس الوطني بحيّ التّضامن من ضبط شخصين على متن سيّارة بحوزتهما مبلغ مالي قدره 42 ألف دينارا (مجهول المصدر)، كانا يعتزمان توزيعها على منحرفين بالجهة قصد القيام بأعمال شغب وتخريب يوم 14 جانفي 2022، وتمكّنت الوحدات الأمنيّة التّابعة لمنطقة الأمن الوطني بجبل الجلود، من ضبط 04 أشخاص بجهة ابن سينا بحوزتهم مبلغا ماليّا قدره 94 ألف دينارا (مجهولة المصدر) و02 « درون » .

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وأذنت النّيابة العموميّة باستشارتها باتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم (06 أشخاص).

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