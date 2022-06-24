الداخلية: رصد تدفقات مالية هامة لناشطين صلب جمعية نماء تونس

أعلنت فضيلة الخليفي الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية في نقطة إعلامية اليوم الجمعة، عن شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة للناشطين صلب جمعية نماء تونس من خلال رصد تدفقات مالية هامة بحسابها الجاري لا تتماشي ونشاطها المصرّح به.

وأبرزت الخليفي أنه بناء على التقارير الصادرة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي أفضت الأبحاث إلى إيقاف 3 أشخاص في مرحلة أولى وبإجراء عملية تفتيش لمقرات سكناهم ولمقرر الجمعية تم حجز العديد من الحواسيب والأجهزة الإلكترونية والوثائق المالية وكشوفات بنكية تُؤكّد تلقي الجمعية المذكورة تمويلات من الخارج .

وتم إدراج عديد الشخصيات في التفتيش واستدعاء من له مقر معلوم وقانوني في تونس ومن ضمن الشخصيات صاحب مسؤولية سياسية سابقا وأحد مؤسسي جزب سياسي (حمادي الجبالي) الاحتفاظ به بموجب إذن قضائي على ذمة الأبحاث وهو يخضع كغيره من المشمولين بالأبحاث للإجراءات المذكورة محل تتبعات وصهره الذي أفادت في شأنه الأبحاث أنه قد ظهر عليه علامات ثراء فاحش غير مبرر المصدر وأفضت التتبعات في شأنه لتعلق شبهة جدية به في خصوص تبييض الأموال إلى جانب شخصيات أخرى وقد تحضن بالفرار وهو محل تتبعات للضبط والاحضار وجعله على ذمة الأبحاث.

وأبرزت الخليفي بأن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بمن ثبت في شأنهم جدية التهم والشبهات المثارة مع إدراج البعض الآخر بالتفتيش، فيما يزال الملف تحت إشراف القضاء وشبهة ضلوع العديد من الشخصيات الأخرى في العديد من التهم مرجحة.

وشددت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية على ان جميع التتبعات كانت تحت إشراف تعليمات النيابة العمومية وتطبيقا لمساواة الجميع أمام القانون.

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