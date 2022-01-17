الداخلية: رفع الإقامة الجبرية عن شخصين

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه وبعد أن تم تنفيذ قرارين في الإقامة الجبرية يوم الخميس 13جانفي 2022 ضد شخصين توفرت معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام.

وتبعا لما أذنت به النيابة العمومية لاحقا قامت الوحدة الأمنية المختصة بالبحث في قضايا الإرهاب بإتمام السماعات والأبحاث الأولية.

وكشفت الوزارة أنه تقرر رفع الإقامة الجبرية اعتبارا لإحالة الملف للنيابة العمومية التي أصبحت الجهة المعنية باتخاذ ما تراه في شأنهما من أبحاث تكميلية أو إجراءات تحفظية وغيرها.

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