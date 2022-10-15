الداخلية: ضبط 4 أشخاص بمحيط التحركات الاحتجاجية بحوزتهم مبالغ مالية

نفت وزارة الداخلية اليوم السبت، ما تم تداوله بخصوص وجود تعطيل لوسائل النقل خلال الوقفتين احتجاجيتين بالعاصمة اليوم 15 أكتوبر 2022، مؤكدة أنّ وحداتها الأمنية تعمل على الحفاظ على الأمن والنظام العام في إطار عملها العادي وتطبيق القانون وذلك من حيث الإجراءات والرقابات الترتيبية على الأفراد ووسائل النقل ووثائق الجولان.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمّ تأمين عمليات التنقل لمختلف الوسائل بجميع الجهات عدى البعض منها والتي بعد استشارة النيابة العمومية أسدت تعليماتها بتحرير محاضر ومخالفات في شأنها والحجز عند الاقتضاء طبقا للقانون (بسبب مخالفات مختلفة على غرار عدم التحوز على بطاقة رمادية، انتهاء صلوحية البطاقة المهنية أو استعمال رخص سياقة معلقة بالنسبة لسائقي الحافلات …).

من جهة أخرى، أعلنت الداخلية أنّه تمّ ضبط 04 أشخاص بأماكن مختلفة من محيط التحركات الاحتجاجية بحوزتهم مبالغ مالية متفاوتة كالآتي (12 ألف دينار، 1190 دينار، 2000 دينار و1200 دينار) وتحوز أحدهم على علبة غاز مشل للحركة، وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

وأكدت وزارة الداخلية على أن المؤسسة الأمنية تقوم بواجبها في تأمين المتظاهرين من جهة والحفاظ على الأمن العام و حماية الممتلكات العامة والخاصة من جهة اخرى في كنف تطبيق القانون و الحياد التام واحترام حقوق الانسان.

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