الداخلية: ضياع طفلة الـ16 عاما

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس، ضياع طفلة تدعى « سلسبيل بنت لطفي المومني » تونسية مولودة في سنة 2006، غادرت منزل عائلتها إلى وجهة غير معلومة.

ودعت الوزارة كُل من لديه أية معلومات بخصوصها الاتصال بالأرقام الهاتفيّة التالية:

71.341.666

71.571.264

71.566.977

أو التقدّم مُباشرةً إلى مقرّ الإدارة الفرعيّة للوقاية الاجتماعيّة بإدارة الشرطة العدلية الكائن مقرها بإدارة الشرطة العدلية القرجاني.

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