الداخلية: ضياع طفلة الـ16 عاما

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس، ضياع طفلة تدعى « سلسبيل بنت لطفي المومني » تونسية مولودة في سنة 2006، غادرت منزل عائلتها إلى وجهة غير معلومة.
ودعت الوزارة كُل من لديه أية معلومات بخصوصها الاتصال بالأرقام الهاتفيّة التالية:
71.341.666
71.571.264
71.566.977
أو التقدّم مُباشرةً إلى مقرّ الإدارة الفرعيّة للوقاية الاجتماعيّة بإدارة الشرطة العدلية الكائن مقرها بإدارة الشرطة العدلية القرجاني.
كلمات البحث :الداخلية;ضياع;طفلة
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