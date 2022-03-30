الداخلية: احباط مخطط ارهابي في تونس

تمكنت مصالح الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني من ضبط وإيقاف عنصريين تكفيريين كانا بصدد التخطيط لتنفيذ عملية سطو على سيارة نقل أموال تابعة لإحدى المؤسسات التجارية في إطار ما يسمى لديهم بــ « الإحتطاب »، غير أن استباق المصالح الأمنية في كشفهما والقبض عليهما حالت دون تنفيذ هذا المخطط.

كما تمكنت الوحدات المذكورة بعد توفر معلومات إستعلاماتية مؤكدة، خلال الأيام الفارطة من كشف وتفكيك خلية دعم وإسناد بجهة القصرين تتولى تقديم الدعم اللوجستي لعناصر تنظيم إرهابي متحصنة بالفرار بجبال القصرين وحجز وسائل ومعدات إلكترونية والاحتفاظ بـــ 04 عناصر على ذمة القضية.

وقد تمّت هذه العملية الاستباقية إثر القيام بمتابعة فنية وميدانية دقيقة بإشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

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