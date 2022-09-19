الداخلية: فتح بحث إداري في الاعتداء على الصحفي سفيان بن نجيمة وإيقاف الأعوان على ذمة التحقيق

أكد رئيس مكتب الإعلام بوزارة الداخلية فاكر بوزغاية في تصريح لإذاعة شمس اف ام اليوم الإثنين 19 سبتمبر 2022، فتح بحث إداري في حادثة الاعتداء على الصحفي بإذاعة تونس الدولية سفيان بن نجيمة من طرف 3 أمنيين داخل مركز أمن بباب بحر بالعاصمة موفى الأسبوع الماضي.

وأشار المتحدث إلى أنه تم إيقاف الأعوان على ذمة التحقيق.

وقد أعلن الصحفي سفيان بن نجيمة أنه تقدّم بشكاية في البراكاج الذي تعرض له والذي كان وراء توجهه للمركز، إضافة إلى شكاية ثانية في الإعتداء بالعنف ضده من طرف 3 أعوان أمن.

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