الداخلية: قتيل و53 مصابا في أحداث العين السخونة

أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم الأحد، أن وحدات الحرس الوطني تدخلت لفض خلاف بين مجموعتين من المواطنين من منطقتي بني خداش من ولاية مدنين ودوز من ولاية قبلي حول قطعة أرض تقع بين المنطقتين المذكورين بإسناد من وحدات من الجيش الوطني.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إنقاذ واسعاف المصابين بما في ذلك شخصين، كانا معا، ويحملان إصابات من خلال تسخير سيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية لنقلهما للمستشفى الا ان أحدهما توفي متأثرا بإصابته، ليتم اعلام النيابة العمومية ومباشرة الابحاث المستوجبة في الغرض، مبينة بأنه تم تسجيل 53 إصابة نتيجة هذه الخلافات، تم توزيعها على مستشفيات مطماطة وبني خداش وقابس ومدنين.

هذا أعلنت وزارة الداخلية انه تم على الفور عقد اجتماع أمني بإشراف وزير الداخلية، كما اذن رئيس الحكومة بإحداث خلية متابعة بالتنسيق مع مصالح وزارة الدفاع الوطني.

كما تولت وزارة الداخلية بالتنسيق مع واليي مدنين وقبلي، دعوة أطراف الخلاف الي التحلي بالهدوء وتجنب التصعيد والاحتكام للقانون في فض هذا الخلاف، مؤكدين تواجد الوحدات الأمنية بصفة مستمرة على عين المكان لتأمين جميع الأطراف والحيلولة دون حصول أعمال وأحداث تهدد سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

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