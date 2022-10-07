الداخلية: كثافة في حركة المرور بمناسبة عطلة المولد النبوي الشريف

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن عديد الطرقات قد تشهد كثافة في حركة المرور بمناسبة عطلة المولد النبوي الشريف2022 خاصة في التواريخ والأوقات التالية:
- يوم الجمعة 07 أكتوبر 2022 بداية من الساعة 12:00 إلى الساعة 22:00.
- يوم السبت 08 أكتوبر 2022 بداية من الساعة 08:00 إلى الساعة 22:00.
- يوم الأحد 09 أكتوبر 2022 بداية من الساعة 12:00 إلى الساعة 22:00.
ودعت الوزارة مستعملي الطريق لاتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة وذلك بــ:
عدم تجاوز عدد الركاب المسموح به بوسائل النقل العمومي غير المنتظم.
- عدم الإفراط في السرعة.
- عدم نقل ركاب في وسيلة غير معدة للغرض.
- الامتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة.
- تجنب استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة.
- ضرورة استعمال حزام الأمان.
- الإنتباه أثناء شق الطريق.
- عدم حمل أشياء أو أمتعة من شأنها أن تحجب الرؤية عن السائق.
هذا وقد تم وضع كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإرشادهم ومساعدتهم ويمكنهم عند الضرورة الاتصال بهواتف النجدة التالية:
إدارة شرطة المرور: 71343201
أو بالمركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني على الرقم:71960448 أو 193.
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