الداخلية: محاولة طعن عون أمن أمام فرع بنكي

أعلنت وزارة الدّاخلية في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، أنّه بتاريخ اليوم 03 فيفري2022، تعرّض أحد منظوريها، وهو عون أمن يباشر مهامّه بدوريّة أمنيّة أمام فرع بنكي بمنطقة سبيبة من ولاية القصرين، إلى محاولة طعن بواسطة سكّين من قبل شخص مجهول، والتي باءت بالفشل نتيجة يقظة وتصدّي عون الأمن له، ممّا إضطرّ المعتدي إلى إلقاء السّلاح الأبيض والفرار.

وكشفت الوزارة بأن التّحريات جارية بالتّنسيق مع النّيابة العموميّة، قصد القبض على المعتدي والكشف عن ملابسات العمليّة والتّحقق من طبيعتها (إرهابيّة أو إجراميّة).

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