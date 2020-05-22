الداخلية: منع الجولان بين الولايات وكل مخالف يُحرر في شأنه محضر

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة، العموم أنه تقرر مواصلة العمل بعدد من الإجراءات الإستثنائية خلال عطلة عيد الفطر المبارك وذلك في إطار معاضدة مجهودات الدولة الرامية إلى الحد من إنتشار عدوى فيروس « كورونا » المستجد.

وقد تقرر العمل بالإجراءات التالية:

– منع الجولان بين كافة ولايات الجمهورية والتقليص منها داخل المدن إلا للضرورة القصوى (مرض أو وفاة).

- بالنسبة لتراخيص العمل الإستثنائية المسندة لا تخول لإصحابها التنقل بين الولايات للمعايدة وقضاء الشؤن الخاصة.

- كل مخالف يحرر في شأنه محضر معاينة مخالفة منع أو تحديد الجولان ويقع إجباره بالرجوع على الأعقاب.

وأكدت وزارة الداخلية أنها تُعول على حسن تفهم الجميع ضمانا لعدم تفشي العدوى بين المواطنين.

ولمزيد الإرشادات يمكن الإتصال على الأرقام التالية:

- إدارة شرطة المرور: 71343201

- إدارة حرس المرور: 71960448

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