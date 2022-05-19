الداخلية: ندوة صحفية مُرتقبة لتوضيح مسألة اعفاء المعتمدين

أعلن مدير مكتب الاعلام بوزارة الداخلية فاكر بوزغاية في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الخميس 19 ماي 2022، أن الوزارة ستعقد ندوة صحفية لتوضيح مسألة اعفاء المعتمدين، معتبرا مراجعة التعيينات أمرا عاديا.

وأبرز المتحدث بأن تعيين المعتمدين يتم اثر تحريات امنية فيما تتمثل المعايير في « الكفاءة والحياد والوطنية » ، نافيا التراجع عن اعفاء معتمد العالية بعد ايام من تعيينه ، موضحا بأن هناك فقط مسألة ادارية كان بصدد تسويتها قبل الالتحاق بمهمته ».

وللتذكير فقد صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده ليوم 17 ماي 2022، قرارات نُقل وإقالات واستقالات لعشرات المعتمدين من قبل وزير الداخلية.

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