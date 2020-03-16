الداخلية: والي نابل سيواصل الإمتثال لاجراءات الحجر الصحي لمدة 14 يوما

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته مساء الأحد، أنه تبعا للاشتباه في إصابة زوجة والي نابل بفيروس « الكورونا » فقد تولت مصالح وزارة الصحة القيام بكل التحاليل الضرورية المعمول بها في مثل هذه الحالات في شأن المعنية وقد أثبتت النتائج سلامتها من هذا الفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أنه رغم التأكد طبيا من عدم الإصابة، فإن والي نابل سيواصل الإمتثال لاجراءات الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وأكدت وزارة الداخلية على أن فعاليات ندوة الولاة التي شارك فيها والي نابل دارت في ظل التطبيق الصارم لإجراءات الوقاية من فيروس « كورونا » المستجد.

كلمات البحث :الداخلية;حجر صحي;والي نابل