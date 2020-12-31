الداخلية: وحداتنا الأمنية على درجة عالية من الجاهزيّة لتأمين احتفالات السنة الإداريّة

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخليّة « خالد الحيّوني » في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، بأنّ الوحدات الأمنية من مختلف الأسلاك مستعدة لتأمين احتفالات السنة الإداريّة وهي على درجة عالية من الأهبة والجاهزيّة .

وأشار الحيّوني إلى أنّ كافّة الوحدات الأمنيّة من الأمن والحرس الوطنيين والحماية المدنيّة والأسلاك الإدارية لوزارة الداخليّة تتولى ضبط خطّة أمنية محكمة لمثل هذه المناسبات التي تشهد حركية وتنقلات كثيفة للمواطنين.

وترتكز الخطة أساسا على 4 محاور تتعلّق بحفظ الأمن والنظام العامين بمختلف الفضاءات وذلك توقّيا من كلّ المخاطر الإجراميّة والإرهابيّة.

وأشار المتحدث إلى أنّه يقع الأخذ بعين الاعتبار بكلّ الفرضيات المحتملة والتحضير لها للتصدّي لمختلف المخاطر التي تهدّد أمن وسلامة الوطن مهما كانت درجتها وذلك بتعزيز تأمين المؤسسات السياديّة والديبلوماسيّة والطرقات ووسائل النقل والملاهي والمحيطات والمسالك والطرقات المؤدّية لها.

كلمات البحث :الداخلية;السنة الإداريّة;وحدات أمنية