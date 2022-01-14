الداخلية: 1200 شخص تظاهروا اليوم بالأنهج المحيطة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة

اخر تحديث : 14/01/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

شارع الحبيب بورقيبة

أعلنت وزارة الدّاخلية في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أنّ حوالي 1200 شخص تظاهروا بالأنهج المحيطة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، للاحتفال بيوم 14 جانفي، مؤكدة أنهم تعمّدوا مخالفة القرار الوزاري القاضي بمنع كافّة التّظاهرات بالفضاءات المفتوحة والمغلقة خلال هذه الفترة توقّيا من تسارع انتشار فيروس « كورونا »، كما حاولوا اقتحام الحواجز الأمنيّة ومهاجمة الأمنيّين المتمركزين لحفظ النّظام والأمن، وفق البلاغ.
وبينت الوزارة بأن الوحدات الأمنيّة تولّت التّدرج نحو استعمال المياه لتفريق المتظاهرين مع دعوتهم للمغادرة.
هذا ودعت وزارة الدّاخلية كافّة المواطنين إلى الالتزام بالقرارات المتّخذة في الغرض وعدم الانسياق وراء دعوات غير قانونيّة للتّجمع.


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