الداخلية: 46 مصابا في اصطدام حافلتين بشارع محمد الخامس

أعلنت وزارة الدّاخلية في بلاغ محين صباح اليوم الأحد، أنّ عمليّات الإنقاذ والنجدة على إثر اصطدام حافلتين بشارع محمد الخامس بالعاصمة قبالة قصر الموتمرات، أسفرت إلى حد الآن عن إسعاف حوالي 46 مصابا ( إصاباتهم متفاوتة الخطورة) ونقلهم إلى المؤسسات الاستشفائية بالعاصمة بواسطة سياّرات الإسعاف التاّبعة للدّيوان الوطني للحماية المدنيّة ولمصالح وزارة الصّحّة.

يُشار إلى أن حادث مرور جدّ صباح اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020 ( حوالي الساعة السادسة و40 دقيقة) على مستوى شارع محمد الخامس بالعاصمة قبالة قصر الموتمرات.

وأكدت الداخلية أن وزير الدّاخلية أسدى تعليماته إلى المدير العامّ للدّيوان الوطني للحماية المدنيّة بتوفير ما يلزم والاسراع بإسعاف المصابين الذين تمّ نقلهم الى مستشفيات العاصمة على متن سياّرات الإسعاف التاّبعة للحماية المدنيّة ولمصالح وزارة الصحة.

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