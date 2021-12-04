الداخلية : 8000 شخص شاركوا في تجمع اتحاد الشغل

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أن الوحدات الأمنية تولّت صباح اليوم السبت 04 ديسمبر 2021 تأمين التجمع النقابي بساحة القصبة بالعاصمة الذي دعا إليه الإتحاد العام التونسي للشغل إحياءً للذكرى 69 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد والذي حضره حوالي 8000 شخص.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة حفاظا على سلامة المشاركين والوافدين من مختلف المناطق، مع الحفاظ على الانسياب المروري بالطرقات المحيطة بساحة القصبة.

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