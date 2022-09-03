الداخليّة تنشر تفاصيل جديدة حول عملية جبل السلوم

أصدرت وزارة الداخلية اليوم السبت، بلاغا بخصوص عملية القضاء على ثلاث عناصر إرهابية تابعة لتنظيم ما يسمى بـ « أجناد الخلافة » يوم 02 سبتمبر 2022 بالمنطقة المعروفة بـ « ضرواية وسنينت » المتاخمة لجبل السلوم بولاية القصرين.

وأكدت الوزارة أنّ مصالح الشرطة الفنية والعلمية قامت بالتعريف بجثتي إرهابيين إثنين بعد عملية رفع البصمات وهما كلّ من « صابر بن عثمان بن عبد الله الطاهري » (مولود في 19 ديسمبر 1987) و »حافظ بن الحبيب بن عبد السلام رحيمي » (مولود في 09 اكتوبر 1997)، أمّا بالنسبة للعنصر الإرهابي الثالث (قام بتفجير حزام ناسف بعد محاصرته) وحسب المعطيات المتوفرة فهو الإرهابي « بهاء شعيبي » الذي تعذّرت عملية رفع بصماته في انتظار عرض جثته على التحليل الجيني للتثبت من هويته كذلك الشأن بالنسبة لجثتي الإرهابيين آنفي الذكر .

وذكّرت وزارة الداخلية بأنه تمّ إثر العملية حجز 02 سلاح نوع « كلاشنكوف » و01 سلاح من نوع « شطاير »، و01 حزام ناسف، و01 قنبلة يدوية (رمانة)، و03 هواتف جوالة، ومبلغ مالي من العملة التونسية وكمية من المواد الغذائية.

وفي سياق متصل تمّ إيقاف مجموعة تضمّ 06 أنفار من عناصر الدعم والإسناد للإرهابيين الذين تمّ القضاء عليهم.

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