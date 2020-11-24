المشتبه به في الإعداد لعملية إرهابية بشارع الحبيب بورقيبة مضطرب نفسيا

أكد رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أن الأبحاث الأولية التي قامت بها الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني، بيّنت أن الشخص الذي تم القبض عليه صباح اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بشبهة الإعداد لعملية إرهابية هو شخص « مضطرب نفسيا » .

وأضاف الدالي بأن ما صرح به هذا الشخص قبل إلقاء القبض عليه يدفع الى الاشتباه في قيامه بعملية إرهابية، وهو ما جعل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تفتح في شأنه بحثا على أساس أنه يعتزم القيام بعملية إرهابية، كإجراء استباقي.

وأوضح أن الأبحاث أثبتت عدم توفر أدلة مادية على جدية التخطيط للقيام بعملية ارهابية، كما كشفت الأبحاث أن المشتبه به يعاني من مرض نفسي، مشيرا إلى أن الأبحاث ما تزال مستمرة لمزيد التحري وجمع المعطيات المتعلقة بالموضوع.

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