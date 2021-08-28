الدبيبة لتونس: لا نقبل اتهامنا بالإرهاب و 10 آلاف إرهابي دخلوا ليبيا من الدول المجاورة

وجَّه رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة في كلمة له، رسالة إلى تونس أكد فيها عدم قبول اتهام ليبيا بالإرهاب، مشيرًا إلى إرساله وفدًا للتفاهم مع الحكومة التونسية بخصوص « هذا الاتهام الغريب » .

وأكد الدبيبة « نحن الآن نختلف عن ذي قبل، فنحن شعب حر، ولا نقبل اتهامنا بالإرهاب، الذي واجهناه في سرت وغيرها لدحر تنظيم داعش » .

كم أشار المسؤول الليبي إلى دخول 10 آلاف إرهابي إلى ليبيا جاؤوا خصوصا من الدول المجاورة، لم يُسمها، مبرزا بأن عدد الليبيين منهم يُعدّ على أصابع اليد الواحدة.

وتابع الدبيبة مخاطبا الحكومة التونسية: « إذا كانت تريد تونس أن تكون لها علاقات تعاون معنا فلا بُدّ من الاحترام ويجب عدم الخلط بين السياسة والإرهاب.. فلن يضحك على الليبيين مرة أخرى » .

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