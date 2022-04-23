الدبيبة يزور تونس الثلاثاء المقبل رفقة وفد وزاري

سيجري رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة عبد الحميد الدبيبة زيارة رسمية إلى تونس لمدة أسبوع، بدءًا من الثلاثاء المقبل.

وسيرافق الدبيبة، خلال الزيارة وفد وزاري بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية.

وسيضم الوفد رئيس الأركان العامة محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات العامة حسين العائب، ووزير الداخلية خالد مازن، ووزير المالية المكلف محمد الشهوبي، ووزير الثروة البحرية عادل سلطان، ووزير الاقتصاد والتجارة المكلف علي العابد، ورئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري، وآمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين.

كما سيرافق الدبيبة أيضًا وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل عامر، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي حسن، ومستشارا رئيس الوزراء أحمد علي وإبراهيم علي، ومدير عام مصرف الساحل والصحراء أحمد الترهوني، ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الطاهر الباعور، ورئيس لجنة مراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج أبوبرك محمد، والناطق باسم حكومة الوحدة محمد حمودة، وستة مرافقين.

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