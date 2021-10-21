الدبيبة يُؤكّد لبودن وقوف ليبيا الدائم إلى جانب تونس

تحادثت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء أمس الاربعاء 20 أكتوبر 2021، عبر الهاتف مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.

وقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية بهذه المناسبة تهانيه للحكومة الجديدة راجيا ان تكلل اعمالها بالنجاح.

ونوّهت نجلاء بودن رمضان برفعة العلاقات القائمة بين تونس والجارة ليبيا، معربة عن أملها في ان تتطور هذه العلاقات الى مستوى الشراكة الاستراتيجية لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين، تجسيدا لروابط الاخوة والإيمان المشترك بوحدة المصير، وبقيم التضامن والتعاون والتكامل، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

كما أعربت رئيسة الحكومة عن استعداد تونس لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للسلطة الليبية، لتحقيق الأهداف المناطة بعهدتها، ولا سيما الوصول إلى إجراء الانتخابات في شهر ديسمبر 2021.

من جهته شدّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على تميز العلاقات القائمة بين ليبيا والجارة تونس، مؤكدا انها علاقات مثالية.

وأكد عبد الحميد الدبيبة بان بلاده تقف دائما الى جانب تونس، مشددا على عمق العلاقة بين البلدين والتي بدأت منذ قرون وجعلت البلدين مرتبطين ببعضهما البعض ارتباطا وثيقا، وفق البلاغ ذاته.

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