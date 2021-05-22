الدبيبة: سيتم تسوية أوضاع العمالة التونسية والترحيب بها للعمل في ليبيا

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي اليوم السبت، أنه سيتم تسوية أوضاع العمالة التونسية في ليبيا المتواجدة حاليا في تونس وتجديد الإقامات وعقود العمل من خلال اللجان المشتركة بين وزارة الداخلية والعمل، مرحبا بها للعمل في ليبيا في كافة المجالات والمشاركة في عملية البناء والتعمير .

كما طالب الدبيبة بمعالجة موضوع الأموال التي حجزت من الليبيين في تونس و بإرجاعها وفق القوانين باعتبارها اموال ملك للشعب الليبي، وبتسهيل الإجراءات المتخدة في الحدود المشتركة خاصة حالات العلاج مع التنسيق مع الجانب الليبي في حالة وضع الضوابط الأمنية للحفاظ على الامن المشترك بين البلدين .

وكشف الدبيبة عن الطلب من مصرف ليبيا المركزي برفع القيود على الإعتمادات لدخول البضائع من تونس الى ليبيا سواء من البر أو البحر ووفق الاجراءات المتبعة في البلدين .

واشار الدبيبة الى أن ليبيا ستعمل كذلك وبصورة خاصة على دعم الجنوب التونسي وستقوم بإرسال المعدات والاجهزة في مرحلة اولى للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا وفي مرحلة اخرى على ارسال ما يتوفر من لقاحات لمواجهة هذه الجائحة .

كلمات البحث :الدبيبة;العمالة التونسية;ليبيا