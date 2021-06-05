الدستوري الحرّ يدخل في إعتصام مفتوح في ساحة باردو ‎

أعلنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم السبت، دخولها في اعتصام مفتوح مع نواب الكتلة في ساحة باردو للمطالبة بإزاحة ما وصفتها بـ « منظومة الاخوان » .

يُشار إلى أن أنصار الحزب الدستوري الحر خرجوا في مسيرة اليوم السبت 5 جوان 2020 انطلقت من شارع 20 مارس بباردو نحو مجلس نواب الشعب بهدف « تحرير المجلس من دكتاتورية الإخوان » ، وفق تعبيرهم

وقد منعت الوحدات الأمنية مسيرات أنصار الحزب الدستوري من الدخول إلى ساحة باردو، قبل أن تقتحم رئيسة الحزب عبير موسي الحاجز البشري الامني وتدخل الساحة وتسقط في »النافورة » إثر محاولتها تجاوز الحاجز الأمني.

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