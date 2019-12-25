الدستوري الحرّ يُحذّر من إصدار رئاسة الجمهورية قرارات في علاقة بالملف الليبي

استغرب الحزب الدستوري الحرّ في بيان أًصدره مساء اليوم الأربعاء، عدم إعلان زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من قبل المصالح الإعلامية لرئاسة الجمهورية طبقا للنواميس المعمول بها، مستنكرة بلوغ مثل هذه المعلومات المهمة الى الرأي العام عبر وسائل الإعلام التركية.

دعا الحزب رئاسة الجمهورية إلى اعتماد الشفافية في مجال السياسة الخارجية و توضيح الخيارات المتبعة في هذا الشأن و إطلاع الرأي العام على مثل هذه المسائل السيادية.

كما حذّر الدستوري الحر من اتخاذ رئاسة الجمهورية أية خطوات أو إصدار أي قرارات باسم الشعب التونسي في علاقة بالملف الليبي من شأنها أن تمثل انحرافا عن ثوابت السياسة الخارجية التونسية التي تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول وعدم إقحام تونس في محاور و تجاذبات دولية أو إقليمية قد تمس من السيادة الوطنية والأمن القومي التونسي.

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