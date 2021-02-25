الدستوري الحر: الإدارة العامة للجمعيات أرسلت تنبيها لفرع علماء المسلمين بتونس

أعلن الحزب الدستوري الحر في بلاغ له اليوم الخميس، أن الإدارة العامة للجمعيات استجابت لطلبه وانطلقت وأرسلت تنبيها رسميا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ووجهت له بمقتضاه جملة من المخالفات.

واعتبر الدستوري الحر أن النظام الأساسي للجمعية الأم يتضمن بنودا تؤكد سعي هذا التنظيم لتقويض أسس الجمهورية وضرب مدنية الدولة، مستنكرة تحويل هذه الجمعية لمعهد تأهيل شرعي والتأسيس لمنظومة تربوية موازية للمنظومة التربوية الرسمية.

وبين الدستوري الحر بأن التنظيم يتلقى تمويلات خارجية وأمين ماله وقياداته أعضاء في « حركة النهضة » التي تنتفع بصورة أو بأخرى بهذه التمويلات، وفق نص البلاغ.

وشدد الحزب على أن عدم معرفة مصادر تمويل الجمعية الأم يمثل شبهة تببيض الأموال طبق قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015.

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