الدستوري الحر: قوى دولية كبرى تنخرط في مسار رسكلة النفايات السياسية

أدان الحزب الدستوري الحر في بيان استنكار اليوم الخميس، انخراط بعض القوى الدولية الكبرى في مسار إعادة انتاج منظومة الفشل والتخريب ورسكلة النفايات السياسية التي لفظها الشعب التونسي وطالب برحيلها منذ سنوات وذلك من خلال تواصل عدد من ممثلي البعثات الديبلوماسية والوفود الأجنبية مع ما يسمى » جبهة الخلاص » التي لا تكتسي أي صبغة قانونية ولا تخضع لأحكام التشريع الجاري به العمل في مجال تنظيم الأحزاب والجمعيات والتي تضم صلب مكوناتها تنظيم الإخوان فرع تونس الذي اجرم في حق الوطن وأذرعه التكفيرية العنيفة وهو ما يعتبر خروجا عن النواميس والقواعد الديبلوماسية التي تفترض تواصل ممثلي الدول مع التنظيمات والهياكل والمؤسسات المكونة طبق القانون والمحترمة للمنظومة الأممية لحقوق الإنسان وعلى رأسها حقوق النساء.

ودعا الحزب كافة أصدقاء وشركاء تونس لاحترام إرادة الشعب التونسي الذي حسم أمره وعبر عن رفضه لحكم الظلاميين .

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