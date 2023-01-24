الدستوري الحر: مطالب اعتصامنا وُضعت على طاولة الأمين العام للأمم المتحدة

أعلن الحز الدستوري الحر المعتصم أمام مقر منظمة الأمم المتحدة بتونس منذ 14 جانفي الجاري في بلاغ له اليوم الثلاثاء، بأنه توصل مساء أمس الاثنين 23 جانفي 2023 بمراسلة رسمية من منسق الامم المتحدة المقيم بتونس تؤكد ان مطالب الاعتصام المضمنة ببيان المعتصمين وضعت على طاولة الأمين العام للأمم المتحدة.

واعتبر الحزب تبعا لذلك ان منظمة الأمم المتحدة أمام امتحان دقيق بما أنها تضم الأجهزة المكلفة بتفعيل الالتزامات الدولية وتنفيذ بنود المعاهدات والمواثيق المتفق عليها في مجال نزاهة الانتخابات وحماية حقوق الشعوب في المشاركة في الحياة العامة ومتابعة احترام الدول لمقتضيات الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من النصوص المصادق عليها وطنيا و هي مطالبة بعدم الاعتراف بالمسارات الانتخابية غير المطابقة للمعايير الدولية ولا بالمؤسسات المنبثقة عنها ومطالبة تبعا لذلك بالنأي بنفسها وبأجهزتها عن تبييض الاعتداءات والانتهاكات التي تقترف في هذا المجال والإمتناع عن المساهمة بالتمويل او بالحضور او باي شكل كان في قمع الشعوب واضطهادها .

وجدد الحزب التزامه بمواصلة ما اعتبره « نضالا » من اجل ارساء مؤسسات شرعية كفيلة بإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والمالية والإجتماعية الخانقة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات الجوهرية دون الإضرار بمصالح الشعب التونسي او التفريط في مكتسبات المجموعة الوطنية.

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