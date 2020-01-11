الدستوري الحر يدعو لسحب الثقة من الغنوشي وتكوين حكومة دون تمثيلية للنهضة

دعا الحزب الدستوري الحر في بيان أصدره مساء اليوم السبت، مختلف النواب والكتل البرلمانية الذين ساهموا في إسقاط حكومة الحبيب الجملي لإمضاء عريضة في سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب « راشد الغنوشي » .

كما دعا الدستوري الحر كافة القوى السياسية الوطنية الحداثية إلى اختيار شخصية وطنية جامعة تتمتع بالكفاءة والإشعاع وتقطع مع الإسلام السياسي لتكليفها بتكوين حكومة دون تمثيلية لحركة النهضة.

واعتبر الدستوري الحر التصويت بأغلبية مريحة على إسقاط حكومة الجملي بداية إيجابية للشروع في عملية اصلاح شامل للمنظومة السياسية مما سينعكس حتما على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

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