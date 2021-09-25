الدستوري الحر يرفض إجراءات الرئيس ويعتبر أنه يؤسس لنظام حكم يقوم على «البيعة» للحاكم

أعلن الحزب الدستوري الحر في بيان له اليوم السبت، رفضه رفضا تاما لمحتوى الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021، مُنددا بما جاء فيه مما اعتبره « تكريسا للحكم الفردي المطلق الذي ينسف مفهوم الجمهورية ويؤسس لنظام حكم يقوم على « البيعة » للحاكم بأمره وتفويضه للتصرف في رقاب العباد وإدارة كافة شؤون البلاد ويتقاطع مع توجهات التنظيمات الظلامية غير المؤمنة بدولة القانون والمؤسسات والداعية لإرساء دولة الخلافة ».

كما أدان الحزب ما اعتبره « استغلال رئيس الجمهورية لفرحة الجماهير مساء يوم 25 جويلية 2021 التي كانت نابعة من فهم التدابير الإستثنائية على أنها تهدف لإنهاء حكم تنظيم الإخوان ومكافحة الفساد وتحسين الظروف المعيشية وانصرافه لتوظيف المساندة الشعبية النابعة عن ذلك الفهم لإحكام السيطرة على كل مفاصل السلطة والتستر بالتدابير التي أقرها ليشرع في تحقيق برنامجه السياسي الشخصي دون أن يقوم بأي خطوة جدية لتفكيك منظومة الفساد والأخطبوط الإخواني وتحسين الظروف الاقتصادية والإجتماعية ومواجهة الأزمة المالية الحادة. »

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