الدستوري الحر يرفض دعوة المشيشي للتشاور وشرطان للتفاعل الإيجابي معها

أعلن الحزب الدستوري الحر على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الاثنين، رفضه الدعوة الموجهة للحزب من هشام المشيشي رئيس الحكومة المكلف للمشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة.

وأكد الحزب أنه ليس معنيا باتخاذ أي موقع في الحكومة كما أنه لا يُشارك في أي مشاورات تضم ممثلي « تنظيم الإخوان » ولا تزكي أي مسار حكومي يكون فيه « الإخوان » طرفا.

واشترط الحزب شرطان للتفاعل إيجابيا مع هذه الحالة وهما:

-تكوين حكومة تضم مختلف القوى المدنية وتستبعد « تنظيم الإخوان وأذرعه وغواصاته »

-تكوين حكومة كفاءات مستقلة فعليا وكليا عن الأحزاب .

كلمات البحث :الدستوري الحر;المشيشي;حكومة