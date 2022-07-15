الدستوري الحر يستنكر «ترسيم رئيسته دون علمها بسفارة تونس بالدوحة»

أعلن الحزب الدستوري الحر في بلاغ له اليوم الجمعة، أن القضية الإستعجالية التي رفعها أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد هيئة الإنتخابات في طلب إيقاف حملة الاستفتاء المشوبة بالفساد المالي والتستر على المخالفات الانتخابية، قد تأجلت إلى يوم الاثنين 18 جويلية 2022 لتلقي مرافعات فريق الدفاع.

واستنكر الحزب بشدة ما اعتبره عملية تدليس تعرضت لها رئيسته عبير موسي التي فوجئت باستعمال معطياتها الشخصية وترسيمها دون علمها ودون إشعارها بسفارة تونس بالدوحة ويعلن تكليف هيئة الدفاع بالقيام بالإجراءات القضائية الضرورية لكشف حقيقة هذه الجريمة.

وندد الحزب بما اعتبره تعمد هيئة الإنتخابات تغيير الدوائر الإنتخابية دون سند قانوني وذلك بعد اكتشاف رئيسة الحزب أثناء محاولة استرجاع تسجيلها بمركز الإقتراع الذي رسمت به منذ 2019 بأن جهة المنزه أصبحت تابعة للدائرة الإنتخابية تونس 1 عوضا عن دائرة تونس 2 التي انتخبت عنها في 2019.

ودعا الحزب المؤسسة القضائية لتحمل مسؤوليتها التاريخية في وقف نزيف خرق القوانين والتصدي للإنحراف بالسلطة الذي يمارسه الحاكم بأمره والأذرع المتداخلة في العملية الإنتخابية وإنقاذ الجمهورية التونسية المدنية من الإنزلاق نحو دولة الخلافة.

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