الدستوري الحر يطلب من صندوق النقد الدولي نشر وثيقة الإتفاق موضوع المفاوضات



أعلن الحزب الدستوري الحرّ في بيان له اليوم الاثنين، أنه توجه برسالة إلى مديرة صندوق النقد الدولي وأعلمها بأن الشعب التونسي خالي الذهن تماما من محتوى الاتفاق المزمع إمضاؤه مع حكومة نجلاء بودن .

واعتبر الدستوري الحر أن ذلك يُثير عدة مخاوف ويبعث القلق في النفوس خاصة وأن الحكومات السابقة أبرمت اتفاقات مع الصندوق ولم تنفذها مما أدى إلى قطعها ومزيد تدهور الوضع الإقتصادي والمالي للبلاد، وفق البيان.

وطالب الدستوري الحر النقد الدولي بنشر وثيقة الإتفاق موضوع المفاوضات ونشر وثيقة تعهدات الحكومة المقدمة إليها كأساس للحصول على القرض.

وأهاب الدستوري الحر بمؤسستها لاحترام حقوق الشعب التونسي الاقتصادية والإجتماعية وعدم إمضاء أي اتفاق لم يطلع عليه المواطنون ولم تتم مناقشته ديمقراطيا في الأطر المؤسساتية الشرعية المختصة.

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