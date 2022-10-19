الدستوري الحر يُحمّل سعيد المسؤولية القانونية عن سلامة عبير موسي الجسدية

أدان الحزب الدستوري الحر في بيان له مساء الثلاثاء، ما اعتبره انحراف وزارة الداخلية عن دورها الوطني في تأمين التونسيين والتصدي للجريمة في كنف الحياد التام وعدم الانحياز للحكام وتحولها إلى ذراع عنف وبطش وقذف وثلب لصالح رئيس الجمهورية.

كما أعلن الحزب رفضه المطلق لحكم البلاد خارج الشرعية، منددا بتوظيف قيس سعيد للقوات الحاملة للسلاح ضد المواطنين العزل لإحكام قبضته على المشهد السياسي وفرض موازين قوى غير متكافئة وتصفية كل القوى المدنية الحداثية وتزوير الإرادة الشعبية بقصد مغالطة الرأي العام الدولي وإيهامه بوجود التفاف شعبي كبير حوله ، وفق البيان.

وأعلن الدستوري الحر أن رئيسة الحزب موجودة منذ مساء أمس الإثنين 17 أكتوبر 2022 بالمصحة تحت المراقبة الطبية، بسبب ما اعتبره اعتداء غاشما سلط عليها، محملا قيس سعيد المسؤولية القانونية والسياسية عن سلامتها الجسدية، مؤكدا أنه تم تكليف هيئة الدفاع بالقيام بالإجراءات القانونية لمعاينة كل الجرائم ومقاضاة المسؤولين عنها وطنيا ودوليا.

وندد الحزب بترويج بعض وسائل الإعلام أن تعكر الحالة الصحية لعبير موسي ناتج عن إضراب الجوع، في حين أن إغماءها جاء إثر تدخل أعوان الأمن لمنعها من مواصلة احتجاجها السلمي وإبعادها بالقوة من أمام وزارة الداخلية بالطريقة المبينة أعلاه، معتبرا أن نشر الأخبار الزائفة بهذه الطريقة، رغم أن كل الأحداث موثقة صوتا وصورة على الصفحة الرسمية للمعتدى عليها، يهدف إلى التغطية على الجرائم المرتكبة في حقها وتبييض ممارسات السلطة ضدها.

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