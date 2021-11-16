الدستوري الحر يُنظّم وقفة احتجاجية بالقصبة يوم السبت

أعلن الحزب الدستوري الحر في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه سينظم وقفة احتجاجية قبالة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة يوم السبت 20 نوفمبر 2021 بداية من الساعة 9.30 صباحا من أجل التعبير عن رفضه المطلق لما اعتبره تخاذلا في محاسبة حركة النهضة وفسح المجال أمامهم لرسكلة أنفسهم وإعادة تنظيم صفوفهم.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية للدعوة إلى تنقية المناخ الإنتخابي عبر تفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي لحركة النهضة وتجميد أرصدته البنكية وتحويل ملفاته إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع التمويل الأجنبي للجمعيات الناشطة لغايات سياسية وتطبيق القانون ضدها ووقف نزيف كل أشكال التحيل الذي تقوم به بعض الأطراف التي تنسب نفسها لرئيس السلطة القائمة وإتخاذ كافة الإجراءات الضرورية داخل أجهزة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئات الفرعية المحدثة للقطع مع هيمنة الإخوان وضمان الحياد والاستقلالية.

وطالب الحزب بحل البرلمان والدعوة الفورية لانتخابات تشريعية مبكرة في آجال قصيرة.

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