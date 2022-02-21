الدستوري الحر يُطالب بحل البرلمان والدعوة الفورية لانتخابات تشريعية مبكرة

طالبت اللجنة المركزية الموسعة للحزب الدستوري الحر في لائحة انبثقت عن اجتماعها موفى الأسبوع الماضي، بحل البرلمان والدعوة الفورية لانتخابات تشريعية مبكرة حسب الآجال الدستورية، مجددة استعداد الكتلة البرلمانية للحزب لتسهيل هذه العملية .

ودعا الحزب إلى « ضرورة تنقية المناخ الانتخابي عبر تفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني وتجميد أرصدته البنكية وتحويل ملفاته إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع التمويل الأجنبي للجمعيات الناشطة لغايات سياسية وتطبيق القانون ضدها ووقف نزيف كل أشكال التحيل عبر توجيه الرأي العام بنتائج سبر آراء مغلوطة وضرب مبدأ تكافئ الفرص في النفاذ إلى وسائل الإعلام » .

كما دعت اللجنة إلى تفعيل القانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بــ:

-إعادة النظر في الجهاز التنفيذي.

-الشروع في إحداث هيئات فرعية ومكاتب اقتراع جديدة مع فتح الباب للاعتراضات وفسح المجال للتثبت من حياد أعضائها في آجال معقولة.

-مراجعة النظام الأساسي لأعوان الهيئة عند الاقتضاء لتحقيق النزاهة وضمان الحياد.

وطلبت اللجنة من هياكل الحزب الشروع في التعبئة العامة لتنظيم وقفة احتجاجية يوم 13 مارس 2022 للدفاع عن الدولة وإنقاذ الشعب التونسي من الخصاصة والفقر ومخاطر الاحتقان الاجتماعي والانهيار المالي.

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