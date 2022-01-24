الدستوري الحر يُطالب سعيد بالتبرؤ من التنظيمات الوهمية التي تستعمل اسمه

توجه الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين، برسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد عبر فيها عن رفض الزج باسمه في مجال التنظيمات الحزبية المعنية بالإنتخابات التشريعية وعدم القبول باستعمال تواجده على رأس أغلب السلط للتستر وراءه وتكوين تنظيمات تنسب نفسها إليه وتغالط المواطنين.

كما طالب الدستوري الحر الرئيس بإعلان تبرئه من التنظيمات الوهمية التي تستعمل اسمه وتوظف قراراته للنشاط دون أن يكون لها وجود قانوني وكذلك الأشخاص المتكلمين باسم تفسير حملته في المنابر الإعلامية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل هؤلاء.

واعتبر الحزب أن صمت الرئيس على ما يجري وتجاهله لرسالته مصادقة منه على الفساد والتجاوزات الخطيرة ومباركة لهذا التوجه في ضرب مبدأ التنافس السياسي النزيه ومبدأ تكافئ الفرص وتكريسا لتوظيف السلطة والنفوذ للاستفادة من منفعة سياسية دون وجه حق.

وأعلن الدستوري الحر الاحتفاظ بحقه في مقاضاة المؤسسات والتنظيمات التي تقوم بالممارسات اللاقانونية المبينة أعلاه وكل من يشاركها في ذلك بأي شكل من الأشكال ولو بالصمت على مخالفاتها.

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