الدستوري الحر يُغير مسلك مسيرته نحو قرطاج المقررة ليوم 15 أكتوبر

أعلن الحزب الدستوري الحر في بلاغ له، أنه سيغير مسلك مسيرته، المقررة يوم السبت 15 أكتوبر 2022 احتجاجا على ما اعتبرتها سياسة التجويع والتفقير ورفضا للتنكيل الممنهج بالشعب، لتتوجه نحو القصر الرئاسي بقرطاج وسيودع الإعلامات التي تتضمن المسلك الجديد للمسيرة مع المحافظة على اليوم والتوقيت نفسه.

واستغرب الحزب قيام جبهة الخلاص الوطني « مجهولة الطبيعة القانونية » بتنظيم مسيرة في نفس اليوم ونفس التوقيت وتنطلق من نفس المكان الذي أعلنه الحزب سابقا، مستنكرة 1- يستنكر صمت السلطة القائمة إزاء نشاط هذا التنظيم الهجين، ومدينا فسح المجال للانتصاب الفوضوي صلب المشهد السياسي .

وأعلن الدستوري الحر أنه وجه يوم أمس الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 مكاتيبا لوالي تونس ووزير الداخلية ومنطقة الامن الوطني باب بحر في طلب موافاته بقرار كتابي يؤكد منع عملية الاعتداء المبينة أعلاه ويتضمن تخصيصه بتجميع المشاركين في مسيرته بالمكان الذي حدده ومنع أي تجمع موازي له.

وأكد الدستوري الحر أنه في صورة عدم تفاعل الجهات المعنية مع المكاتيب الموجهة إليها في ظرف الــ 24 ساعة الموالية لإيداعها بمكاتب الضبط وعدم إشعار ممثل الحزب كتابة بضمان حقه في تنظيم مسيرته طبق المعطيات التي حددها ودون اندساس أي طرف ثاني، فإنه سيعتبر ذلك انتصارا من أجهزة الدولة لتنظيم غير قانوني وتشريعا للإعتداء على نشاطه وتكريسا للفساد السياسي.

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