الدستوري الحر يُنظم مسيرة إلى القصر الرئاسي بقرطاج السبت القادم

أعلن الحزب الدستوري الحر في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أن المسيرة التي سينظمها يوم السبت 14 جانفي 2023 ستتجه انطلاقا من محكمة الناحية بقرطاج نحو القصر الرئاسي بقرطاج على الساعة العاشرة صباحا، محذرا السلطة غير الشرعية من عرقلتها أو منعها تحت أي تعلة كانت.

وأكّد سعيد أنه لن يسقط في فخ ما يخططه قيس سعيد ولن يتظاهر في المكان نفسه مع حركة النهضة وقوى العنف والتكفير.

واتّهم الدستوري الحر الرئيس وما اعتبرها أذرعه الجهوية بتعمد اتخاذ قرارات استفزازية ومخالفة للقانون لجر البلاد نحو مربع العنف السياسي بغاية إيجاد ذريعة للتوجه نحو قمع الحريات وشيطنة العمل الحزبي تحت غطاء حفظ الأمن العام واستعمال أمر حالة الطوارئ لتنفيذ ذلك.

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