الدستوري الحر يُنفذ وقفة احتجاجية بصفاقس الأحد المقبل

أعلن الحزب الدستوري الحر في بلاغ له اليوم الثلاثاء، انه قرر تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر ولاية صفاقس يوم الأحد 25 جوان 2023 على الساعة العاشرة صباحا للتنديد بالوضع « الكارثي » الذي تعيشه المدينة في ظل تواجد المهاجرين غير النظاميين بها.

كما انتقد الدستوري الحر ما اعتبره « صمت السلط غير الشرعية على هذه الظاهرة والتعتيم على الموقف الرسمي من هذه العملية الخطيرة وغياب اي سياسة واضحة لمعالجتها والتوجه نحو ابرام اتفاقيات مع أوروبا في الغرف المظلمة لتثبيتها وفرضها على الشعب التونسي في غفلة منه » ، وفق نص البلاغ.

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