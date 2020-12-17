الدستوري الحر يُوجه إشعارا لـ UNESCO ويُطالبها بحماية النموذج التربوي التونسي

أعلن الحزب الدستوري الحر في بيان أصدره اليوم الخميس، أنه وجه مراسلة إلى المديرة العامة لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO لإشعارها بخطورة الانحرافات التي تحصل في تونس في مجال التربية والتعليم وتخاذل الدولة في التصدي لما اعتبره « مخطط التيارات المتشددة الهادف إلى خلق منظومة تربية وتعليم موازية للمنظومة الرسمية المدنية » .
واعتبر الحزب أن هذا المخطط يهدف « للزج بالناشئة في متاهات الرجعية وحمل الأجيال القادمة على مناهضة النظام الجمهوري ومبادئ الدولة العصرية وبث التفرقة والتقسيم بين مكونات الشعب »
وتضمنت المراسلة طلب اتخاذ الخطوات الضرورية في إطار المنتظم الأممي لحماية النموذج التربوي والثقافي والعلمي التونسي الذي طالما تميز بمطابقته للقيم العالمية ومبادئ الاعتدال والوسطية والانفتاح والسلام.
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