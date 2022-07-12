الدستوري الحر يُوجّه تنبيها بواسطة عدل تنفيذ إلى هيئة الانتخابات

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كتلة الدستوري الحر تُوجه تنبيها بواسطة عدل تنفيذ لرئيس البرلمان أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر في بيان لها اليوم الخميس، أنها وجهت عبر ممثلتها بمكتب الم ...

الدستوري الحر: الإدارة العامة للجمعيات أرسلت تنبيها لفرع علماء المسلمين بتونس أعلن الحزب الدستوري الحر في بلاغ له اليوم الخميس، أن الإدارة العامة للجمعيات استجابت لطلبه و ...

كتلة الدستوري الحر تنهي اعتصامها وموسي تُوجه محضر تنبيه للغنوشي أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر "عبير موسي" خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الاثنين، فك اعتصا ...