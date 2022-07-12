الدستوري الحر يُوجّه تنبيها بواسطة عدل تنفيذ إلى هيئة الانتخابات

وجه الحزب الدستوري الحر صباح الاثنين 11 جويلية 2022، تنبيها بواسطة عدل تنفيذ إلى هيئة الانتخابات لمطالبتها بإعلان إلغاء موعد الاستفتاء المبرمج ليوم 25 جويلية 2022.
وكلف الحزب هيئة الدفاع بتنظيم ندوة صحفية يوم غدٍ الأربعاء 13 جويلية 2022 لعرض مختلف الإجراءات القانونية المتخذة لمواجهة ما اعتبرها « آلة القمع الوحشية التي تم تجنيدها لإخراس صوت الحزب » والتصدي للخطر الداهم الذي يهدد البلاد نتيجة تغول مغتصب السلطة وتستر هيئة الانتخابات على الفساد المالي لحملة الإستفتاء وتسخير موارد الدولة لتزوير الإرادة الشعبية وتقويض أسس الجمهورية التونسية المدنية » ، وفق نص البيان.
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