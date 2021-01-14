كتلة الدستوري الحر تُطلق عريضة لسحب الثقة من سميرة الشواشي

أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر في بلاغ لها اليوم الخميس، انطلاقها في إمضاء عريضة في طلب سحب الثقة من النائبة الأولى لرئيس المجلس سميرة الشواشي، معتبرا إياها بمثابة العصا الغليظة التي يسلطها رئيسها للاعتداء على الأصوات المعارضة له عند تسييرها للجلسات .

ودعت الكتلة كافة النواب الغيورين على وطنهم إلى الانخراط في هذا المسار التصحيحي وتضافر الجهود للإسراع في تجميع الإمضاءات الضرورية قصد تقديم الطلب وعرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه طبق مقتضيات الفصل 51 من النظام الداخلي للمجلس.

وأضافت الكتلة « ما قامت به النائبة الأولى لرئيس المجلس خلال إشرافها على اجتماع رؤساء الكتل من هرسلة واضحة ومحاصرة مفضوحة وتحامل كبير وسعي ممنهج لإخراس صوت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر وممثلته في المكتب وعرقلة عملها ومنعها حتى من مجرد التفاعل المباشر والسلمي مع رؤساء الكتل الممثلة للقوى المدنية من أجل التوصل إلى صياغة مشروع وثيقة التدابير الاستثنائية التي ستعرض على الجلسة العامة.

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