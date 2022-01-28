الدعم المالي الأمريكي لتونس لمجابهة كورونا يصل إلى 46 مليون دولار

بلغت قيمة الدعم المالي الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية لتونس لمجابهة فيروس كورونا منذ انطلاق الجائحة في شهر مارس 2020 إلى غاية اليوم 46 مليون دولار (أكثر من 133 مليون دينار )، وذلك وفق بيان صادر اليوم عن السفارة الأمريكية بتونس.

كما وجهت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تونس أكثر من 2.8 مليون جرعة تلقيح وذلك بعدما سلمت اليوم أكثر من 300 ألف جرعة إضافية من اللقاح « فايزر » المضاد لفيروس كورونا المستجد وذلك في إطار المبادرة العالمية لتوفير اللقاحات « كوفاكس » .

وشددت الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب البيان، على مواصلة تعاونها مع وزارة الصحة التونسية لتوفير المعدات والإمدادات الصحية، بما في ذلك حاويات التبريد لتخزين اللقاح لتظل متاحة بسهولة في المرافق الصحية في جميع أنحاء تونس.

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